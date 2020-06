"Não penso em deixar o Dortmund agora"

Todos os clubes de futebol do mundo gostariam de ter Erling Haaland no elenco. O precoce artilheiro chamou a atenção dos gigantes do continente europeu.

Com 16 gols em seus primeiros 17 jogos, os rumores sobre uma saída do Dortmund pipocaram. Por isso, Haaland fez questão de afastá-los.

"Não penso muito no futuro, vivo no presente e decido o que é melhor para a minha carreira em cada momento concreto. Por isso assinei com o Borussia Dortmund no verão passado", disse.em declarações a 'WAZ'.

"O BVB é um dos maiores clubes do mundo, e eu assinei um contrato de longo prazo aqui e acabei de chegar. Portanto, não penso em deixar o clube", afirmou.

O norueguês aproveitou para reforçar o seu apoio ao treinador Lucien Favre: "Ele obviamente me ajudou muito a melhorar. Marquei muitos gols em um nível mais alto e vencemos muitos jogos com ele como equipe. Tudo isso fala por si".