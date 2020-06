Agora no Barcelona, Pjanic já revelou torcida pelo Real Madrid

Há quase 11 anos, em 2009, Miralem Pjanic, então promessa do futebol, fez uma declaração que, à época, pareceu inocente, mas que hoje voltou para assombrá-lo. Na ocasião o bósnio se declarou ser torcedor do Real Madrid e ter o desejo de atuar pela equipe em algum momento, mas, hoje, mais de uma década depois, foi contratado pelo Barcelona, maior rival dos merengues.

"Estou com o Real Madrid desde os dias de Zidane e Ronaldo, quando me apaixonei. Desde então, este tem sido meu clube favorito e sempre será. Quero jogar lá um dia, por que não? Vou trabalhar para isso. Em Lyon tenho muitas coisas boas, mas se tudo correr bem, um dia vou jogar em Madrid", disse ao portal francês Casinoweb, quando ainda jogava pelo Lyon, da França. Em 2019 o meia cehgoua ser especulado no clube, mas nada se concretizou.

Por outro lado, com os rivais o negócio vingou, nesta segunda-feira (29), a Juventus e o Barcelona confirmaram duas transferências, a do meia Arthur, jogador culé, para o clube de Turim, e a de Pjanic, que vai trocar a Itália pela Espanha, mas não para atuar no clube em que sempre sonhou.