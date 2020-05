Agüero desafia Lautaro: "Vamos ver se ele chega a 50 gols com a Argentina... "

Na ausência de futebol, os games são bons aliados. Outra maneira de se divertir agora que as competições estão paradas.

Sergio Agüero gosta muito de se relacionar com outros 'gamers'. Nesta quarentena, nós o vimos em mais de uma ocasião.

No último, um fã do Racing o provocou: "Teria preferido falar com Lautaro Martínez, mas tudo bem..."

Kun aproveitou a oportunidade para desafiar seu compatriota e, aliás, divulgou sua história. "Terá que fazer 50 gols com a Argentina, vamos ver se ele consegue", disse ele rindo.

Lautaro é o homem da moda na Argentina. Mas Agüero lembrou que, no momento, ele tem 47 gols contra os nove do atacante da Inter.