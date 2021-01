Agüero e Alaba, a dupla de craques oferecida ao Barça

Dada a difícil situação econômica que o Barcelona atravessa, o melhor caminho a seguir é cortar custos o máximo possível. Portanto, e dada a necessidade de fortalecer a equipe, a opção de contratar jogadores de futebol a custo zero parece a mais viável.

Como nos diz o 'Mundo Deportivo', dois jogadores nesta situação abordaram o Barça nos últimos dias. Sergio Agüero e David Alaba, os envolvidos.

Segundo o referido meio, os agentes de ambos os jogadores contactaram a equipe do Barça para oferecer os jogadores. Os dois encerram seu contrato em junho com o Manchester City e o Bayern de Munique, respectivamente.

Agüero mantém aquele cabo de guerra com o City, com o qual não chega a um acordo. Nesta temporada, entre lesões e seu último resultado positivo para COVID-19, ele quase não conseguiu contribuir. O argentino jogou apenas nove jogos - três como titular.

O caso de Alaba é diferente. Ele é vital no Bayern de Flick e tem um desempenho de alto nível, mas o divórcio com o clube para renovar seu contrato é total. Já foi relacionado com o Real Madrid e será um dos nomes a se considerar no mercado.