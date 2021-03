Agüero jogou pouco tempo e desabafou: "Ninguém me passa a bola!"

Pep Guardiola decidiu deixar Agüero no banco no jogo contra o 'Gladbach. O argentino não pisou na grama até o minuto 75. Ele entrou no lugar de Bernardo Silva.

A essa altura, o Manchester City já vencia por 2 a 0, resultado que se manteria até o final. Kun esperava ser importante e, por que não, adicionar mais alguns gols, mas não foi assim.

E, após a partida, as câmeras da 'ESPN' flagraram Agüero com muita raiva. O jogador se retirou do campo protestando: "Não passam a bola para mim!"

Agüero lamentou que, nos 15 minutos em que esteve em campo, quase não tocou na bola. Ele não saiu satisfeito com o jogo, apesar da vitória 'citizen'.

Sua pouca participação nos planos de Pep Guardiola faz com que alguns já o vejam fora do Estádio Etihad. De acordo com as últimas informações, o Barça teria quase fechado a chegada de Kun para a temporada 2021-22.