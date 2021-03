Agüero, sem gols na Premier League desde janeiro de 2020

O Manchester City lidera com folga a Premier League e está classificado nas copas em uma temporada com recordes de invencibilidade e vitórias seguidas. No entanto, nem todos comemoram a fase atual no Etihad Stadium.

Sergio Agüero, acostumado a ser o goleador do time, vive um momento repleto de dificuldades. Lesões musculares, um problema de joelho e a Covid-19 vêm sendo os grandes obstáculos para o argentino de 32 anos.

Em meio a esse contexto, ele participou de apenas 12 partidas nesta temporada, foi titular em quatro e marcou somente dois gols. Na Premier League, a situação é ainda mais negativa.

Como lembra 'ESPN', o atacante não marca gols no Campeonato Inglês há 417 dias, desde o dia 21 de janeiro de 2020, na vitória por 1 a 0 sobre o Sheffield United.

Nesta semana, Agüero voltou a treinar normalmente e poderá estar em campo contra o Fulham pela 28ª rodada.