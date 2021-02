Agüero será disputado por Atlético e Barcelona, diz jornal

Aos 32 anos, Sergio Agüero se aproxima do fim do vínculo com o Manchester City e pode buscar outro clube para viver uma nova experiência em alto nível antes da reta final de sua carreira.

Prestes a ficar livre para assinar com quem quiser, o atacante argentino desperta o interesse de gigantes europeus após dez temporadas marcantes com a equipe inglesa.

Rumores recentes já apontaram Inter de Milão e Juventus como clubes que desejam contratá-lo, mas 'The Sun' garante que Atlético de Madrid e Barcelona são os principais candidatos neste momento.

A favor do time da capital espanhola, está sua passagem de cinco temporadas na época do Vicente Calderón. Por outro lado, reeditar a parceria da seleção com seu amigo Messi poderia atraí-lo para a Catalunha.

Sergio Agüero já disputou 379 patridas com o Manchester City, nas quais soma 316 titularidades, 256 gols e 63 assistências.