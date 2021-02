Agüero supera Covid-19 e volta ao trabalho

Kun Agüero está prestes a voltar a campo. Com resultado positivo obtido em 21 de janeiro, o argentino confirmou neste domingo que está livre da Covid-19.

O atacante do Manchester City publicou mensagem em seus perfis nas redes sociais para anunciar que já fez exercícios na academia do clube e que voltará aos treinos com os companheiros em breve.

Mesmo antes do dia 21, o jogador já estava isolado após ter contato com uma pessoa infectada - e até ficou de fora do jogo contra o Aston Villa.

Aos 32 anos, Agüero vive sua décima campanha na equipe inglesa. Prejudicado por problemas físicos e pela pandemia ele soma apenas nove jogos, três titularidades e dois gols na atual temporada.