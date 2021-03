Agüero também tem pretendentes na Itália

Sergio Agüero poderia mudar de ares no próximo verão. O seu contrato com o City expira nos próximos meses e, se não chegar a um acordo pela renovação, dirá adeus ao Etihad completamente grátis.

O argentino sabe perfeitamente que não terá problemas para encontrar um novo clube. E um novo interessado surge a sua lista de possíveis destinos, a Inter de Milão.

De acordo com jornal 'The Sun', a equipe de Antonio Conte está em busca de um novo atacante e colocou os olhos em Agüero. O argentino será um dos grandes nomes do mercado.

O 'Kun' tem pretendentes em quatro países diferentes. Na Inglaterra, Tottenham e Chelsea o querem. Na Espanha, Barça e Atlético, sua ex-equipe, brigam por ele. Na França, o PSG está interessado e agora na Itália é a Inter que bate a sua porta.