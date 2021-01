Agüero testa positivo para Covid-19

Kun Agüero já estava isolado após ter contato com uma pessoa infectada - e até ficou de fora do jogo contra o Aston Villa - mas os testes davam negativo até então.

Nesta quinta-feira, porém, o atacante argentino do Manchester City teve o resultado positivo confirmado pelo próprio jogador, que afirmou, pelas redes sociais, que tem sintomas.

"Depois de isolado por contato com infectado, um último teste que me fizeram deu positivo para Covid-19. Tive alguns sintomas e sigo as orientações dos médicos para me recuperar", disse o jogador.

Aos 32 anos, Agüero vive sua décima temporada vestindo a camisa do Manchester City. Nesta campanha, prejudicado por lesão, ele soma nove jogos disputados, três titularidades e dois gols marcados.