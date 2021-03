Ainda é muito cedo, mas o Vasco de 2021 já causa preocupações

Se no “mundo normal” é difícil fazer, em início de temporada, projeções pensando em uma campanha no futebol brasileiro, imagine nesta loucura² que passou a ser o nosso calendário futebolístico – com uma temporada começando praticamente sem interrupção após o término da anterior, em meio a recordes de mortes por Covid Brasil afora. Ainda assim, lá vamos nós.

Dentre os gigantes do futebol brasileiro que deixaram uma péssima impressão na temporada 2020, carimbando um retorno à Série B ou se mantendo por lá, respectivos casos de Botafogo e Vasco e Cruzeiro, o Cruz-maltino tem sido o que ainda não deu, através de uma vitória, um minuto de paz ao seu torcedor.

O tenso empate por 1 a 1 do Gigante da Colina contra a Caldense, pela primeira fase da Copa do Brasil 2021, foi de uma tensão assustadora para a equipe agora treinada por Marcelo Cabo. No final das contas o resultado serviu para dar alívio aos vascaínos, que avançaram na competição. As preocupações, contudo, ainda são muitas.

O Vasco disputou quatro partidas referentes a esta temporada 2021. Não venceu nenhuma, ainda que as duas derrotas iniciais tenham acontecido com uma equipe majoritariamente formada por jovens da base e sequer treinada por Marcelo Cabo, contratado - após a saída de Vanderlei Luxemburgo na temporada passada – com a missão principal de fazer valer seu bom histórico de acessos da segunda para a primeira divisão do futebol brasileiro. É o principal objetivo do Vasco, mas a Copa do Brasil também tem sua importância especialmente pelas premiações financeiras fase a fase.

Estando Marcelo Cabo na área técnica, foram dois jogos e dois empates. O primeiro deles foi pelo Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu (2 a 2), e o mais recente, agora pela Copa do Brasil, no tenso encontro contra a Caldense – time da quarta divisão nacional. A missão principal no primeiro jogo de grande importância foi atingida. A equipe se classificou. O que preocupou foi o drama.

Contratação nova para esta temporada, Marquinhos Gabriel abriu o placar para os vascaínos, na metade final do primeiro tempo, através de cobrança de falta. Os cariocas, que nesta primeira fase jogavam pelo empate, pareciam enfim ver na sua frente um jogo tranquilo. Mas a palavra tranquilidade ainda não voltou a dar as suas caras vestindo a Cruz de Malta no peito. A equipe mineira acordou, passou a dominar as ações a partir do final da primeira etapa, empatou nos minutos finais do segundo tempo e até o último soar do apito buscou o gol que, se aparecesse, lhes daria a classificação.

Para se ter uma noção do susto e do motivo de preocupação para esta difícil temporada de reconstrução, o Vasco sofreu, contra a Caldense, um total de 29 finalizações considerando os números da Opta Sports. Para efeito de comparação, em nenhum jogo referente à campanha 2020 o Cruz-maltino foi tão alvejado.

Em sua entrevista coletiva após o empate com a Caldense, um aliviado Marcelo Cabo lembrou que muitas das finalizações feitas pela equipe mineira não tiveram qualidade.

“Acho que as finalizações da Caldense foram muito de fora da área, cruzamentos também computaram como finalização. Tivemos 60% de posse de bola no primeiro tempo, tive que mexer por questão física. Zeca e Marquinhos não iam conseguir jogar o jogo todo, o jogo estava muito truncado para o Pec. Era normal que a Caldense saísse para buscar a classificação, mas acho que o momento era de conseguir a classificação”, disse o técnico.

De positivo, o objetivo atingido e as boas atuações de Marquinhos Gabriel e, especialmente, do lateral-direito Zeca, dois dos rostos novos em São Januário. São apenas duas partidas sob o comando do técnico Marcelo Cabo na área técnica, mas a impressão é de que será preciso buscar formas de reforçar este elenco repleto de jovens inexperientes. As primeiríssimas imagens do Vasco 2021 preocupam... mas na loucura que é o futebol brasileiro, com suas mudanças inesperadas e esperadas turbulências, o destino vascaíno nesta temporada ainda está longe de ser vislumbrado.