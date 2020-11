"Ainda há chances de sermos os primeiros do grupo"

Os de Zinedine Zidane têm um encontro importante em Giuseppe Meazza. A Inter de Milão os espera em seu estádio.

Apesar da complexidade do rival, os merengues esperam levar os três pontos. Casemiro conversou com a UEFA e analisou como vê as coisas em seu grupo, que é formado por Shakhtar Donetsk e Mönchengladbach, além de Real e Inter.

“Sabemos que é um grupo difícil. O Shakhtar tem jogadores brasileiros de grande qualidade. O Borussia tem estado muito bem na Alemanha, com um treinador que tem ideias muito claras. E a Inter é uma grande equipe, com uma forte tradição. e um treinador que é muito claro sobre como vê o jogo", disse.

Finalmente, ele deixou claro qual é o objetivo. “Queremos ser os primeiros. Ainda há uma possibilidade. Dependemos de nós mesmo para conseguir”, destacou.

Na partida de ida, o Real já venceu a Inter por 3-2. "Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas mentalmente fomos muito fortes. Rodrygo confirmou com o gol. Trabalho mental e concentração foram fundamentais", afirmou.

“Temos consciência de que ainda há um longo caminho a percorrer. Só podemos crescer nesta competição, embora o grupo seja difícil”, continuou.

Finalmente, ele elogiou Zidane. “É muito fácil falar dele. Como jogador, sempre foi meu ídolo. E como treinador... ainda não somos conscientes do que ele realmente tem feito. Poucos conseguiram o que ele conquistou até agora, principalmente na Champions", finalizou.

Casemiro chegou bem a tempo do confronto com a Inter. O brasileiro faz parte da expedição merengue para o confronto en Milão.