"Há Tévez por mais um tempo"

O Boca Juniors venceu com grande propriedade o Independiente Medellín com grandes atuações de Salvio e Tévez. O atacante de 36 anos, após o jogo, reconheceu que ainda está com fome de futebol.

"Sim, por enquanto sim, há á Tévez por mais um tempo. Além disso, somos sólidos e o goleiro é um fenômeno", disse ele em referência ao bom jogo de Esteban Andrada.

Apesar do empate na primeira rodada, o capitão acredita que é uma trajetória positiva: "A equipe tem muita confiança e ataca com muita gente. Temos espaços por fora quando não podemos entrar e vice-versa".

O técnico do Boca, Miguel Angel Russo, também ficou satisfeito com o desempenho: "Temos confiança, segurança. Tudo é importante. O primeiro tempo foi empatado, demos a ele a bola e sofremos".