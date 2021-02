"Ainda há muito frango para virar, nem todos estão assados", diz Jorge Jesus

O Benfica venceu o Estoril na partida de ida da semifinal da Taça de Portugal por 3 a 1 e encaminhou a sua classificação para a final da competição.

O time encarnado começou perdendo, já que André Vidigal abriu o placar aos 23', mas a virada veio com dois de Darwin Nuñez e um de Seferovic.

Ao final da partida, em entrevista coletiva, Jorge Jesus analisou o resultado: "Conhecíamos bem o Estoril, sabíamos que tinha eliminado três equipes da Liga, tem uma boa construção de jogo, dois alas muito rápidos, com a chegada do Crespo que é um jogador interessante. Fizemos uns primeiros 45 minutos, na minha opinião, de muita qualidade. Não traduzimos isso em gols, é verdade, mas com muita qualidade", disse.

Perguntado sobre se a Taça de Portugal passa a ser prioridade na temporada devido a complicada situação na tabela da Liga, o treinador negou essa possibilidade.

"Não. Em Portugal o primeiro objetivo é sempre o campeonato nacional. Depois o outro troféu mais importante é a Taça de Portugal. É um troféu muito importante e para o Benfica também. Nos últimos vinte anos ganhou três vezes. É um trofeu importante para qualquer clube português mas, até à final, ainda há muito frango para virar, ainda não estão todos assados", concluiu.