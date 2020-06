"Ainda não decidi se Luis Suárez será titular"

O Barcelona receberá o Leganés no Camp Nou nesta terça-feira pela segunda partida após a parada forçada pela pandemia. Por esse motivo, Quique Setién confirmou a lista com os 23 jogadores relacionados e participou de uma entrevista coletiva, que começou falando sobre o próximo adversário.

"É possível que a partida seja difícil, porque para o Leganés é uma de suas oportunidades de marcar pontos. Mas sabemos que também precisamos marcar para manter a distância. Isso trará algumas dificuldades para vencermos", analisou o técnico.

Quanto às mudanças feitas na equipe, ele explicou: "A idéia é fazer isso. Fazer mudanças conforme os jogos forem passando. Vamos ver como o campeonato se desenvolve para que eles cheguem frescos".

Setién também foi questionado sobre a importância de Antoine Griezmann na equipe: "Griezmann é indiscutível. Ele participou de quase todos os jogos. Agora há mais jogadores e os minutos devem ser divididos. Todos são diferentes e vamos ver como o campeonato evolui e as necessidades que temos. Ele é um jogador tremendamente importante para este time e para este clube".

A respeito da situação física de Leo Messi, o técnico afirmou: "Ele está bem. Não temos que avaliar os gols que faz, mas também o restante das contribuições que ele dá. Outro dia, ele voltou a dar duas assistências. É uma ajuda muito importante, porque nos leva a somar muitos pontos. Ele tem 700 e poucos gols. É por isso que ele é o melhor jogador do mundo e temos sorte que nos ajude".

Para a partida desta terça-feira, o Setién tem dúvidas sobre a presença de Luis Suárez. "Ainda não decidi se ele vai começar. É uma opção. Tenho que falar com ele. Ele pode começar em campo ou no banco. É preciso ter cuidado. É preciso cuidar as lesões. Qualquer problema deve ser resolvido, porque eu não gostaria de perder um jogador por quatro jogos por não ter descansado em um", disse o treinador.

Setién também elogiou a atuação de Arturo Vidal no fim de semana: "Ele é um jogador muito interessante. Ele tem um perfil sempre necessário em qualquer equipe. Ele transmite energia, além de sua qualidade e nos ajuda o tempo todo. Tivemos a sorte de marcar um gol nada fácil. Estou muito satisfeito com o desempenho dele".