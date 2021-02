"Ainda sem Neymar, o PSG é melhor que o Barça"

Não se fala em outra coisa. As oitavas de final da Champions League levanta a cortina na próxima semana e todos os olhos estão voltados para a grande competição europeia.

Luis Fernández, ex-jogador do PSG, falou sobre a partida de sua antiga equipe contra o Barça. Infelizmente, os franceses não poderão contar com Neymar para a partida. Ele sofre uma lesão muscular de grau II nos adutores.

Apesar dessa grande ausência, Luis Fernández vê o PSG como o melhor. “Penso que neste momento não têm nada a invejar do Real Madrid ou ao Barça. Têm uma boa equipe, são fortes. Não têm de se sentir inferiores, mesmo que tenham perdido Neymar para a partida. Mesmo sem ele, o PSG é melhor do que o Barça", disse numa entrevista ao 'AS'.

Uma clara bajulação a Neymar, que ele vê como Messi ou Cristiano. “Se alguém conhece alguém melhor, me avisa. Quando eu o vejo jogar e fazer o que faz, só posso dizer que é um craque. Messi e Cristiano são mais velhos, mas Neymar tem apenas 28 anos e é capaz de fazer coisas que Messi e Cristiano também fazem. Pode levar o PSG a ganhar a Liga dos Campeões", disse convicto.

Finalmente, ele se referiu ao futuro do Mbappé. "Ele está feliz no PSG, acho que vai ficar. Fizeram um esforço econômico para tê-lo. Têm uma equipe para ganhar a Champions League", disse ele. Ele acredita que, pelo menos por enquanto, não irá a Madri. “Não é que tenham que se despedir dele, nunca se sabe, mas tem a questão do 'fair play financeiro', a crise... Neste momento há uma fratura e teremos que esperar o futebol volte a ficar bem de novo", terminou.