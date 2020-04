Ajax aparece na briga por Matty Longstaff

Ainda não há data para o mercado de verão começar. Essa é uma das perguntas que o COVID-19 deixou.

Mas as equipes já possuem um roteiro elaborado com possíveis reforços. O Ajax, por exemplo, procurou o meia defensivo Matty Longstaff, de acordo com a imprensa holandesa.

Já existem vários clubes que o acompanham de perto. O Milan e o Inter na Itália, por exemplo, ou o Olympique de Marseille na França, já teriam perguntado sobre ele.

Em Newcastle, a prioridade é renovar Matty Longstaff e impedir que esses grandes nomes da Europa o amarrem. No entanto, as negociações para sua renovação estão paralisadas. O Ajax esfrega as mãos diante dessa situação e espera ficar à frente dos demais interessados no futebolista.