Confira como foi a goleada do Ajax por 13 a 0 sobre o VVV-Venlo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Holandês de 2020/21. O ex-atacante são-paulino Antony fez um gol e deu duas assistências na partida, além de ainda provocar a expulsão do zagueiro Christiann Kum.