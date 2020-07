"Ajuda da arbitragem? Muita gente tem raiva quando o Real Madrid ganha"

Dani Carvajal foi um dos mais expressivos do Real Madrid depois de conquistar o 34º título da Liga contra o Villarreal na noite de quinta-feira.

"O fato de as pessoas falarem sobre como vencemos graças aos árbitros nos estimula um pouco a demonstrar que as coisas são alcançadas com muito trabalho. Não acho que o Real tenha sido o vencedor da Liga por conta da ajuda da arbitragem. No final, as pessoas falam muito, muita gente tem raiva porque o Real Madrid ganhou. A tentativa de esconder ou menosprezar o trabalho que realizamos ao longo do ano, especialmente após a paralisação, nos estimulou a continuar trabalhando", afirmou ele no 'El Partidazo da 'Cadena COPE'.

Carvajal falou de dentro do vestiário, reconhecendo que estava sendo "banhado" com champanhe na comemoração da 34ª Liga na história do Real, alcançada após uma sequência de vitórias depois da paralisação, 10 em 10 com ainda uma rodada a ser disputada.

"O treinador deixou claro para nós no confinamento que tínhamos 11 jogos seguidos e que assim seríamos campeões e era esse o caso. A equipe voltou muito bem. Antes do intervalo, deixamos pontos pelo caminho e a paralisação foi um ponto de virada. Para nós, a chave tem sido o trabalho defensivo e o treinador tem uma equipe tão grande que outros clubes não podem rodar da mesma maneira", afirmou.

O internacional espanhol destacou o trabalho de seu treinador, o francês Zinedine Zidane, que garantiu que está subvalorizado: "Zidane é incrível, seu trabalho não pode ser questionado. Fala-se muito da magia de Zidane, mas por trás disso, está um trabalho impressionante que ele está mostrando. Acho que ele está mais faminto por títulos do que nunca", disse ele.

O próximo objetivo será vencer a Liga dos Campeões, um desafio para o qual eles terão que voltar no dia 7 de agosto nas eliminatórias contra o Manchester City (1-2 na primeira mão). A Champions será disputada em partida única em Lisboa (Portugal), em um formato especial devido à crise causada pelo coronavírus.

"Eles também estão ganhando. É um jogo muito difícil. Espiritualmente, estamos nos livrando de uma pressão significativa de vencer a Liga e espero que isso sirva para vencer", disse ele.