Al Hilal coloca preço em Cuellar e estipula venda por ao menos US$ 4 milhões

Não é de hoje que o Grêmio tem interesse em Gustavo Cuellar. Na última janela de transferências, o clube Gaúcho sondou a situação do volante que preferiu seguir na Arábia Saudita. Agora, o nome do colombiano voltou à pauta, mas segue sendo tratado como "difícil".

Segundo apuração da Goal, o Al Hilal deseja ao menos algo próximo dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual) para negociar Cuellar. Além disso, o volante recebe algo em torno de R$ 1 milhão e meio por mês.

Cuellar tem contrato com o Al Hilal até dezembro de 2023, mas não é tratado como inegociável. Isso porque o clube tem bons volantes sauditas, que não ocupam vaga de estrangeiro.

O plano A do Grêmio na posição era Rafael Carioca, prata da casa. O Tricolor Gaúcho, no entanto, não chegou a um acordo com o Tigres, atual clube do volante.