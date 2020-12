Al-Khelaïfi entregou um troféu a Mbappé por seus 100 gols pelo PSG

Mbappé, que já tem mais de 100 gols com a camisa do PSG, recebeu um prêmio das mãos do presidente do PSG antes da partida contra o Olympique de Lyon.

O clube divulgou um vídeo nas redes sociais onde é possível ver o momento da entrega do prêmio. Muitos sorrisos, conversa e boa sintonia entre os dois.

Não é para menos. Kylian Mbappé é uma das principais estrelas do clube de Paris. Muitos gigantes estão de olho no talento do jovem atacante, mas o PSG já trabalha para segurá-lo.