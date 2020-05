Al-Khelaïfi, Florentino e Cristiano, entre os mais influentes do futebol

A revista 'France Football' publicou uma reportagem sobre as pessoas mais influentes do mundo do futebol, uma lista que inclui várias personalidades relacionadas ao Real Madrid.

Embora a relação seja liderada por Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, um dos mais influentes do mundo do futebol também é o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez.

Além disso, um ex-jogador do Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus de Turim, está na classificação feita pela prestigiada publicação francesa.

Sobre o atacante português, ele observa: "Ele tem uma determinação única, extraordinária, e ainda é motivado pelo desejo de melhorar a cada dia".

Quanto ao presidente da equipe parisiense, ele destaca que ganhou muita influência nos últimos anos, graças à expansão da marca 'beIN Media Group' e o coloca como uma peça vital da próxima Copa do Mundo no Catar.