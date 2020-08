Al-Khelaïfi, o magnata do PSG que começou no tênis

Nasser bin Ghanim Al-Khelaïfi vive uma de suas melhores temporadas como presidente do PSG e que pode terminar com o primeiro título da Champions League. A 'Orelhuda' sempre foi sua obsessão e a da Qatar Sports Investment.

O atual CEO do clube francês tem uma curiosidade ímpar em sua vida e sobre como ele conseguiu ter essa enorme fortuna. Al-Khelaïfi, como o 'Goal' contou, é filho de um pescador de pérolas em Doha e seus primeiros passos foram no tênis.

O presidente do PSG treinava aos 14 anos com Tamim bin Hamad Al-Thani, o herdeiro do trono e aquele que se tornou um grande amigo. Al-Khelaïfi não deixou de lado a carreira no tênis e praticou por pouco mais de dez anos. Na verdade, chegou ao número 995 no ranking ATP.

Devido ao grande relacionamento com a família real, o catariano foi nomeado presidente da Federação Cataria de Tênis e vice-presidente da Federação Asiática a partir de 2008, ano em que iniciou sua ascendente carreira.

Já em 2011, Al-Thani o colocou à frente da Qatar Sports Investments e ele se tornou o presidente máximo do PSG no dia 7 de outubro daquele ano. A partir daí, o objetivo era fazer do PSG um dos clubes mais poderosos do mundo e dentro das competições europeias.

Ao longo do caminho, ele deixou 1.3 bilhão de euros para chegar à primeira final da Liga dos Campeões, durante a qual ele se tornou um gigante quase invencível na França. Com movimentos como a contratação mais cara da história, Neymar por 222 milhões de euros, 'France Football' fez dele o homem mais poderoso do futebol francês. A carreira de Al-Khelaïfi não parava de crescer, pois em 2019 chegou ao Comité Executivo da UEFA. A Champions é o seu maior desejo.