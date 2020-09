Al Nasr sonda Everton Ribeiro e estuda fazer proposta pelo meia do Flamengo

Se Gerson e Bruno Henrique são os nomes do elenco do Flamengo que mais têm despertado o interesse de clubes de fora do Brasil, o Rubro-Negro pode ser surpreendido em breve. Isso porque representantes do Al Nasr, dos Emirados Árabes, estão no país fazendo um tour e sondaram o meia Everton Ribeiro.

A informação do interesse no camisa 7 do Flamengo foi dada primeiramente pelo Fox Sports e confirmada pela Goal. A reportagem apurou ainda que na última segunda-feira (31), o jogador encontrou os dirigentes do Al Nasr em um restaurante na Barra da Tijuca, no entanto, o encontro teria sido apenas por "cortesia".

A "comissão" do Al Nasr que veio ao Brasil em busca de reforços conhece bem Everton Ribeiro, que vestiu as cores do rival Al-Ahli entre 2015 a 2017. Apesar do encontro, ainda não foi oficializada nenhuma proposta pelo meia, que está com a delegação do Flamengo em Salvador, na Bahia, onde encara o Tricolor nesta quarta-feira (02), às 20h30.

O camisa 7 não é o único jogador que interessa ao Al Nasr, os mesmos representantes do clube estiveram na Vila Belmiro, no último domingo (30), observando de perto o atacante Marinho. Além dele, o time árabe também tem Gustavo Scarpa no radar.