Al Sadd, time de Xavi, entra em campo vestidos como médicos

O duelo entre Al Sadd e Al-Khor pela Liga do Catar começou de uma maneira muito especial, pois os jogadores treinados por Xavi Hernández homenagearam os profissionais de saúde, protagonistas na luta contra a pandemia.

A equipe liderada pelo ídolo do Barcelona, que não esteve no comando após testar positivo para o novo coronavírus, entrou em campo com todos os seus jogadores de futebol vestidos como médicos.

Uma homenagem realizada pouco depois de a situação do técnico espanhol ser conhecida. Ele está em perfeitas condições e acompanhou à distância a vitória de sua equipe por 2 a 1 na 18ª rodada.