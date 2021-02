Alaba confirma que deixará o Bayern, mas mantém o mistério sobre novo clube

David Alaba confirmou nessa terá-feira o que já não era um segredo. O austríaco revelou que deixará o Bayern de Munique ao final da temporada, mas sem revelar o seu novo destino.

"Tomei a decisão de fazer algo novo ao final dessa temporada e deixar o clube. A decisão não foi fácil para mim, estou aqui há muito tempo e devo muito ao Bayern. Vivi momentos intensos e maravilhosos aqui", disse em entrevista coletiva.

"Ainda não decidi qual será o meu destino, isso saberemos em breve. Vou levar algum tempo prque depois de 13 anos, sair não é fácil para imm, e agora quero encontrar novos desafios. Acredito que ainda tenho quatro, cinco, seis ou sete anos jogando futebol", continuou.

Curiosamente, a imprensa alemã não perguntou sobre o interesse do Real Madrid, somente pelo Barcelona: "Não é segredo que os meus agentes estão conversando com os clubes. Eu só quero me concentrar 100% no meu trabalho aqui, não posso dizer nada mais".

O jogador revelou que aquestão financeira não foi relevante para a sua decisão: "O dinheiro não foi um motivo. As conversas com o Bayern sempre foram positivas. De fora, muitas coisas foram mal interpretadas. Levamos algum tempo planejando esse dia, foi uma fase complicada", disse.

Por fim, uma pergunta arrancou um sorriso do defensor: "¿Qué tal habla español?". Bem humorado, Alaba respondeu: "Meu espanhol não é muito bom, mas o suficiente porque jogo com Lucas Hernández e o seu alemão não é grande coisa, por isso, as vezes é mais fácil falar em espanhol".