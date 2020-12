Alaba é eleito o melhor jogador austríaco de 2020

Alaba, pela 7ª vez o melhor jogador austríaco do ano. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

O jogador do Bayern de Munique, David Alaba, foi eleito pela sétima vez o Jogador do Ano na Áustria. Os treinadores do país acreditam que ele é o jogador que fez o melhor ano entre todos os da Áustria.