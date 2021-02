A Chapecoense venceu o Confiança por 3 a 1 e se consagrou a grande campeã da Segunda Divisão do campeonato brasileiro.

Com isso, a equipe está de volta à elite do futebol brasileiro e, no vídeo acima, você confere como foi o discurso do capitão Alan Ruschel antes do jogo. Palavras que motivaram o vestiário e que emocionaram a todos.