Alario e uma rede que não balança... há 533 minutos

Lucas Alario é o maior artilheiro do Bayer Leverkusen até agora nesta temporada. O argentino tem nove gols na Bundesliga e é o primeiro de seu time a aparecer na tabela de artilheiros, da qual é 11º.

No entanto, o atacante entrou em uma vala estatística difícil de entender. Nos últimos dez jogos oficiais em que participou, só balançou a rede rival uma vez, contra o Mainz 05, no dia 13 de fevereiro, na rodada 21.

Combinando títulos e substituições, nesse intervalo Lucas soma 533 minutos no gramado. Mesmo com essa queda no desempenho, ele ainda é o artilheiro do time, mas seguido de perto por Patrik Schick, que tem um total de oito gols em sua conta.

Além disso, sua sequência também é extrapolada para a equipe. Neste espaço, o argentino viveu sete derrotas, dois empates e uma única vitória, esta última contra o Borussia Dortmund, no dia 19 de janeiro. Nesse confronto ele começou jogando e foi substituído aos 69 minutos.