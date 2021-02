Alavés quer castigar um Barça que pensa na Champions

Depois de perder para o Sevilla na partida de ida das semifinais da Copa do Rei, o Barcelona retorna à LaLiga neste sábado para compensar aquele revés e manter viva a luta pelo título, contra um Alavés que visita Camp Nou em plena luta para evitar o rebaixamento e com Abelardo Fernández no comando.

Os azulgranas vão para o jogo tocado após a derrota na quarta-feira no Sánchez Pizjuán (2-0). Se quiserem chegar à final da taça, terão que virar o jogo daqui a três semanas. Antes desse duelo, o time enfrentará o PSG na Champions League e terá vários compromissos no campeonato no meio do caminho.

O primeiro deles, contra o Alavés. Para receber a equipe de Vitória, o treinador culé, Ronald Koeman, vai recorrer ao sistema de jogo 4-3-3, embora as baixas voltem, mais uma vez, a condicionar o esquema tático do holandês.

A defesa continua sendo a linha mais punida, com Gerard Piqué, Ronald Araujo e Sergi Roberto ainda desfalcados. Já o meio-campista Miralem Pjanic e os atacantes Philippe Coutinho e Ansu Fati também estão lesionados.

No entanto, Koeman pode trazer de volta o lateral Sergiño Dest e o atacante Martin Braithwaite para enfrentar o Alavés. Treina com o grupo desde quinta-feira mas, mesmo que entre na convocatória, o mais provável é que o treinador não se arrisque com nenhum deles e, sobretudo, no caso do Dest.

O jogador americano é cotado para ser titular na próxima terça-feira, contra o PSG, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Como sofreu um desconforto muscular na coxa direita, Koeman vai se recuperar com saúde e vai repetir o jogador da base Óscar Mingueza na lateral direita.

Jordi Alba vai acompanhá-lo na lateral esquerda e, na dupla da zaga, Clement Lenglet e Samuel Umtiti, que continuará nos XI, apesar de seus erros defensivos contra o Sevilla.

Koeman prefere ter dois zagueiros naturais ao invés de atrasar a posição do meio-campista Frenkie de Jong, que ocupará o meio-campo ao lado de Sergio Busquets e Pedri González, embora possa haver rodízios que dariam a entrada a Riqui Puig.

O trio de ataque será composto por Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Leo Messi. No entanto, também não está excluída a presença em onze de Francisco Trincão, para deixar algum dos três titulares descansar antes de enfrentar o PSG.