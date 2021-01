Alderweireld desperta interesse de gigante do futebol holandês

O Tottenham teve uma excelente primeira metade da temporada, com o time lutando pelo título da Premier League, classificando-se para a final da EFL Cup e avançando para a fase de mata-mata da Liga Europa.

Apesar do bom momento esportivo, a entidade londrina pode perder alguma peça importante neste mercado de inverno que acaba de arrancar e um dos nomes que mais falam é o de Toby Alderweireld.

O internacional belga de 31 anos pode mudar de cenário nas próximas semanas e os últimos rumores sugerem que ele faria as malas para a Eredivisie.

E é que, segundo o 'De Telegraaf', o PSV Eindhoven está mais do que interessado em assumir os serviços do ex-Atlético de Madrid, que veria com muito bons olhos regressar a uma competição holandesa que conhece muito bem depois de sua passagem pelo Ajax.

Apesar disso, parece difícil para o Tottenham de José Mourinho querer se livrar de um jogador importante nos planos do treinador português, comoo demonstram as suas 15 titularidades nesta temporada.