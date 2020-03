Alderweireld doará tablets para que doentes se comuniquem com familiares

Jogadores de todo o mundo continuam mostrando que estão comprometidos com a seriedade da crise sanitária pela qual passamos. Toby Alderweireld foi o último a se inscrever em uma iniciativa de solidariedade e a anunciou em suas redes sociais.

O belga do Tottenham vai comprar e doar tablets para hospitais e asilos. O objetivo da doação é que, durante o confinamento, os doentes e os idosos possam se comunicar em vídeo com sua família.

"Espero que todos sigam as medidas do governo para impedir a disseminação do coronavírus. O vírus cria muitas necessidades, principalmente devido à falta de contato pessoal. Se as pessoas estão doentes, não podem ver seus amigos e sua família", começou o zagueiro, ex-jogador do Atlético de Madrid.

"Minha ideia é comprar dezenas de tablets para dar a hospitais e asilos, para que as pessoas possam conversar por vídeo com seus entes queridos e amigos para superar esse período difícil. Nos próximos dias e semanas, tentarei levar esses tablets aos lugares onde eles podem ser mais úteis", continuou Alderweireld.

O 'spur' concluiu incentivando a população a se juntar a eles para doar se tiverem meios e renda suficientes: "Quem pode ajudar, por favor, ajude! Juntos, podemos sair desse período difícil mais forte do que nunca. Cuidem-se".