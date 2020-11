Alemanha pensa em Flick como substituto natural de Löw

O massacre sofrido pela Seleção Alemã diante da Espanha pode ter graves consequências para Joachim Löw. O treinador que levou a 'Mannschaft' a conquista da Copa do Mundo de 2014, acabou fracassando na Rússia e dois anos depois a paciência com ele vai chegando ao fim.

Na Alemanha acreditam que esse é o momento de um novo ciclo após 14 anos. E os candidatos a novo treinador vão surgido. O preferido, de acordo com o 'Sport Bild', é Hansi Flick.

O técnico do Bayern é o treinador da moda na Europa depois de vencer a tríplice coroa com apenas de um mês no comando do conjunto bávaro. Mas a sua chegada parece complicada, já que ele ainda tem um longo caminho pela frente.

Os outros nomes na lista são Jürgen Klopp, um nome difícil de tirar do Liverpool, e as opções menos conhecidas como Ralf Rangnick, ex-diretor esportivo do RB Leipzig, ou Stefan Kuntz, ex-jogador e treinador da Alemanha Sub-21.

Apesar da urgência por mudanças, tudo indica que Löw treinará a equipe na Eurocopa antes de abrir o caminho para um novo projeto.