Alemanha prevê volta das torcidas em 2020

A contagem regressiva para o retorno dos torcedores às arquibancadas dos estádios da Bundesliga começou oficialmente. As autoridades do país calculam que, se tudo continuar no ritmo atual, isso poderá nete ano, mais especificamente no outono do hemisfério norte.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) e a Liga Alemã de Futebol (DFL) continuam trabalhando com os responsáveis pela saúde para traçar o caminho para a plena normalidade.

Evitar multidões é a prioridade, e é por isso que se calcula que a partir do outono deste ano seria possível jogar com pelo menos alguma capacidade.

O governo dos Países Baixos foi o único a dar o primeiro passo, e planeja retomar a competição em setembro permitindo a ocupação de 15% a 35% da capacidade nos estádios, dependendo da situação.