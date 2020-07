Alemanha quer voltar em setembro com público nas arquibancadas

A Alemanha planeja voltar ao futebol com o público nas arquibancadas, embora sob condições estritas e capacidade reduzida, depois de terminar a temporada com jogos a portas fechadas.

"Com a distância social e um conceito de higiene, eventos esportivos podem ocorrer com o público", disse o chanceler do Exchequer Helge Braun, falando ao popular domingo "Bild am Sonntag".

Atualmente, Braun está liderando as negociações sobre a pandemia entre o governo da chanceler Angela Merkel e os Länder - "Estados federais", responsáveis ​​pela implementação das medidas acordadas, sejam elas restrições ou revogação.

O ministro de Merkel adverte que as multidões devem ser evitadas, que os estádios não podem colocar todos seus assentos à venda e que a participação nas partidas deve ser "bem organizada e controlada".

A Liga Alemã de Futebol (DFL) enviou aos 36 clubes da Bundesliga - entre a Primeira e a Segunda Divisões - as diretrizes de comportamento para a próxima temporada na quarta-feira passada. O início dos jogos da liga será no dia 18 de setembro, enquanto uma semana antes do início da Copa da Alemanha.

O Bayern de Munique está trabalhando em um plano que garante a distância social entre os torcedores no estádio, segundo o jornal 'Bild'.

Em vez disso, o Union Berlin pretende encher seu estádio, mas concorda em pagar por testes rápidos aos assistentes, uma questão atualmente em negociação com as autoridades regionais da capital e cidade-estado alemãs.