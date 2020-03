Aleñá terá uma oportunidade... e Rafinha sairá por 15 milhões de euros

Aleñá e Rafinha terão caminhos separados muito em breve, e isso que, atualmente, estão no mesmo. Emprestados um no Betis e outro no Celta na Primeira Divisão, eles estão tentando ganhar experiência e dificuldades antes de retornar ao Barça. O espanhol terá sua chance, mas o brasileiro não.

É o que diz o jornal 'Mundo Deportivo'. Essa fonte ressalta que o clube já comunicou ao verdiblanco que, na próxima temporada, ele começará a trabalhar com Quique Setién. Sua reação foi totalmente positiva: ele quer aceitar o desafio.

Acontece totalmente que eu o contratei com o brasileiro. Ele está no mercado com um preço inicial de 15 milhões de euros. Ainda não há pretendentes e não está descartado que os galegos tentem obter seus serviços a longo prazo. Devemos lembrar que Rafinha é um produto da categoria de base 'culé', por isso não custou nada ao Barça.

Essa decisão de Aleñá permanecer e de seu parceiro sair não está de acordo com os números que eles têm nesta temporada. O celeste está jogando mais e contribuindo mais. Porém, ele também é mais propenso a lesões e cinco anos mais velho.