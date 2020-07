Alerta ligado na Juventus com De Ligt

Matthijs de Ligt chegou como uma grande aposta na Juventus. O holandês ainda é muito jovem e estão aprendendo muito na Itália. O que realmente tira o sono da Juve não são as suas falhas ocasionais, mas sim os problemas no seu ombro.

Na última partida contra o Sassuolo, o jogador precisou ser atendido na beira do gramado no início do segundo tempo, embora tenha conseguido terminar a partida.

Esse problema não é novo, começou em novembro com uma subluxação no mesmo ombro em uma partida contra a Atalanta após um duro golpe. Desde então, não voltou ao 100%.

Devido aos desfalques na defesa, a Juventus teme que ele não se recupere bem, pensando mais na Champions do que no 'Scudetto' que está quase garantido.