Alerta vermelho na lateral esquerda: Real Madrid procura opções

O Real Madrid deixou seu plano claro no mercado de transferências de inverno e está levando-o ao pé da letra. O clube deu saída aos jogadores que não contam para Zinedine Zidane, mas outros para ocuparem essas vagas não chegarão. O clube olha para o mercado de verão.

Em junho haverá uma análise da temporada e daí sairão todas as vagas que precisarão ser preenchidas, cuja lista será encabeçada pelo lateral-esquerdo. Conforme noticiado pelo jornal 'Marca', nem Marcelo nem Mendy convencem antes de chegar na fase mais importante da temporada.

É por isso que o Real já pensa em algumas alternativas, como um possível retorno de Sergio Reguilón, embora seu preço já esteja disparando porque o Tottenham não vai deixá-lo sair por menos de 40 milhões de euros.

Por outro lado, Alaba continua sendo relacionado. O jogador do Bayern de Munique continua analisando as opções que tem sobre a mesa e parece que está disposto a esperar que o novo presidente do Barcelona ouça uma oferta. O próprio Laporta disse não acreditar que o Real tenha amarrado o jogador.

O meio citado falou de dois jogadores que também poderiam ter chances de jogar com a primeira equipe, que são Fran García e Miguel Gutíerrez. O primeiro deles se tornou um elemento-chave do Rayo Vallecano com 17 jogos já disputados e 16 como titular, enquanto o segundo é uma das pérolas da base que vem crescendo a cada jogo.

Em qualquer caso, na lateral esquerda há um alerta vermelho. Marcelo detém a maior percentagem de derrotas entre os 'top', tendo estado presente em cinco das sete derrotas do Real Madrid nesta temporada, e Mendy deve melhorar um desempenho abaixo das expectativas.