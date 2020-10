Alerta vermelho: Van Dijk pode ficar 7 meses afastado!

Más notícias para Van Dijk e Liverpool. O choque que o zagueiro teve com Pickford parecia ruim e as últimas notícias sugerem que ele pode ter sofrido uma ruptura no ligamento do joelho direito.

Jordan Pickford estrelou uma das jogadas mais polêmicas já vistas em um derby de Merseyside. Sua saída imprudente para cobrir um possível chute de Van Dijk terminou com o zagueiro holandês saindo mancando do jogo.

Ele saiu, surpreendentemente, caminhando, mas isso não significava que o lance não havia sido grave. Porque o choque brutal pode ter deixado consequências graves. Especificamente, um ligamento rompido, que poderia facilmente se traduzir em uma lesão com duração de seis a oito meses.

No momento não há nada oficial sobre isso, mas está começando a haver rumores de que a lesão pode ser mais grave do que pode parecer à primeira vista.

Se confirmado, Van Dijk não só perderia toda a temporada com o Liverpool, mas colocaria em risco para ele a disputa da Eurocopa no próximo verão.