Alex Apolinário morre em Portugal depois de parada cardiorrespiratória

O FC Alverca, do Campeonato de Portugal (terceira divisão), confirmou na manhã desta quinta-feira o falecimento por morte cerebral do brasileiro Alex Apolinário, que no fim de semana sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o União de Almeirim.

Alex, de 24 anos, caiu desacordado em campo e prontamente foi atendido pelos médicos dos dois clubes. Na sequência, e já com o jogo suspenso, o meia-atacante foi levado com urgência para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde ficou internado desde então.

“O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas”, comunicou o clube que é administrado pelo ex-goleiro Artur Moraes, com passagens por Cruzeiro, Coritiba, Roma, Braga e Benfica.

Natural de Luis Antônio, no interior de São Paulo, Alex Sandro dos Santos Apolinário deu os primeiros passos no futebol no Botafogo-SP, sendo destaque na Copa São Paulo Futebol Júnior de 2015, e terminou a formação no Cruzeiro, tendo, inclusive, feito 17 jogos como profissional, entre 2016 e 2017. Passou pelo Athletico Paranaense antes de rumar para Portugal, na temporada 2018/19.