Alexsandro de Souza, mais conhecido como Alex, tem 42 e atualmente está aposentado. Sua carreiro pelo mundo do futebol é vasta e cheia de momentos marcantes.

No vídeo acima, você confere uma seleção de momentos inesquecíveis que o próprio jogador separou sobre sua passagem pelo Fenerbahçe, clube no qual chegou em 2004 procedente do Cruzeiro e do qual saiu em 2013 para ir ao Coritiba.