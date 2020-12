Alex Morgan anuncia sua saída do Tottenham

Contratada pelo Tottenham no início de setembro, Alex Morgan viveu uma experiência curta no futebol inglês, que já tem data para acabar.

A atacante da seleção dos Estados Unidos havia sido emprestada pelo Orlando Pride, time ao qual voltará depois do término da primeira metade da FA Women's Super League, competição inglesa de futebol feminino.

A jogadora de 31 anos anunciou nesta terça-feira seu retorno. Ela chegou à Europa com intenção de recuperar a forma após ser mãe em maio. Pelo Tottenham, Morgan disputou cinco partidas e marcou dois gols.

Ao lado de Megan Rapinoe, a atacante foi líder do ataque e do vestiário dos Estados Unidos na conquista da Copa do Mundo de 2019. No Orlando Prime, ela voltará a atuar junto com Marta.