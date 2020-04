Alex, Petkovic, Denílson e mais: relembre o Flamengo 'galáctico' que deixou a desejar

O torcedor mais feliz do Brasil nos últimos meses é o do Flamengo. Afinal de contas, o clube carioca emplacou as conquistas de Brasileirão e Libertadores em 2019 e começou 2020 a todo o vapor – até a paralização dos jogos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Além do excelente trabalho feito por Jorge Jesus, o Fla conta com uma larga opção de bons nomes. Mas contar com grandes peças nem sempre levou o Rubro-Negro a lugares tão altos quanto se esperava, e o time de 2000 deixa isso evidente.

Na época, o Clube da Gávea já contava com bons nomes desde a “SeleFla” de 1998. A temporada 2000 começou prometendo, com as chegadas de Petkovic, o volante Mozart (que na época era convocado para a seleção olímpica) e o atacante Tuta.

O time conquistou o Campeonato Carioca e a expectativa não poderia ser maior. Afinal de contas, outras grandes contratações chegariam para a disputa do Brasileirão – competição que o Fla não conquistava desde 1992.

A equipe já tinha nomes como Iranildo, Juan, Leandro Ávila, Beto, além de jovens revelações como Adriano, Athirson e o goleiro Júlio César – Clemer era o titular. Some aos reforços já citados acima as chegadas de nomes como Alex, Denílson e Vampeta.