Alex Teixeira desperta interesse do Al Hilal e pode frustrar Vasco e Corinthians

Nos últimos meses, Alex Teixeira despertou o interesse de vários clubes do futebol brasileiro, entre eles Vasco e Corinthians, o último chegou admitir publicamente o desejo de contratar o atacante através do então diretor de futebol Duílio Monteiro. Mas o jogador, que ficará livre no mercado a partir de janeiro e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, despertou o interesse do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Um dos maiores clubes do futebol árabe, o Al Hilal é o atual campeão saudita e, em termos financeiros, pode oferecer o mesmo ou até um salário maior do que Alex recebe atualmente no Jiangsu Suning, da China. O time árabe busca se reforçar para a disputa da Champions League da Ásia, principalmente depois da saída do brasileiro Carlos Eduardo. Teixeira é considerado um bom investimento para suprir a lacuna deixada pelo ex-camisa 3.

Nesta terça-feira (15), torcedores do Al Hilal invadiram a página de Alex Teixeira no Instagram com pedidos para que o jogador se transfira para o clube árabe. Aos 30 anos, o atacate tem contrato com o Jiangsu Suning até 30 de dezembro deste ano.