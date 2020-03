Alex Telles e Alaba podem provocar uma guerra Barça-Madrid

Reforçar a lateral-esquerda poderia provocar outro 'Clásico', mas desta vez nos escritórios. Os diretores de Barcelona e Real Madrid andam monitorando alguns nomes para o setor. E isso poderia levar os gigantes a mais um confronto.

Por um lado, está a opção de Alaba. Após 12 anos jogando no Bayern de Munique, o lateral austríaco poderia mudar de ares e tentar a sorte na liga espanhola. Tanto Real como Barça o acompanham de perto.

Outro nome que entrou nessa peculiar disputa é Alex Telles. O brasileiro do Porto foi ventilado primeiro no Barça. Mesmo com Junior fazendo bons jogos, ainda não conseguiu convencer a diretoria.

Nesta quarta-feira, uma publicação do 'Defensa Central' colocou o brasileiro também na mira do Real Madrid. Aos 27 anos, Telles tem um perfil parecido ao de Marcelo, a quem poderia substituir.

Os números de Telles falam muito sobre o seu estilo de jogo. São dez gols e nove assistências até aqui na temporada com a camisa do Porto.