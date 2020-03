Alex Telles entra no radar do Barcelona

Segundo o jornal 'Sport', Alex Telles agrada a diretoria do Barcelona, ​​que estuda a possibilidade de buscar no mercado um jogador com suas características.

O brasileiro revelado pelo Juventude e com passagem destacada pelo Grêmio tem contrato com o Porto até junho de 2021. Se optar por não renovar o vínculo, poderá ser colocado à venda antecipadamente. O clube português conhece seu valor e não gostaria de perdê-lo sem lucrar com uma negociação.

A informação do jornal espanhol afirma que seu preço seria de aproximadamente 40 milhões de euros. Mas os catalães não estão sozinhos, já que o Chelsea também tem interesse no lateral.

Com 27 anos e após quatro temporadas consecutivas em Portugal, Alex Telles vive sua melhor temporada. Até ou intervalo causado pelo coronavírus, ele marcou dez gols e deu nove assistências em 40 jogos. Além de sua qualidade pela direita, destaca-se como um grande cobrador de pênaltis.