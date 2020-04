Alex Telles pode ser mais um brasileiro no PSG

Mesmo com o futebol parado por conta da pandemia do novo coronavírus, o PSG segue trabalhando nos bastidores para cuidar da reformulação de seu elenco. Mas além de possíveis saídas, como do uruguaio Edinson Cavani, o clube também trabalha por reforços. E o nome da vez é mais um brasileiro: o lateral esquerdo Alex Telles, do Porto.

Segundo a 'Rádio Gaúcha', a negociação avançou bastante nos últimos dias e deve ser anunciada em breve. Se o fato for de fato concretizado, Alex Telles será mais um brasileiro atuando com a camisa do Paris.

Assim, ele se juntará a Neymar, que é especulado para retornar ao Barcelona, Thiago Silva, que também pode deixar o clube após oito temporadas, e Marquinhos, um dos líderes da equipe.

Além deles, muitos outros brasileiros fizeram história no PSG, como Ronaldinho Gaúcho, que encantou a França antes de ir ao Barcelona, Raí, que se tornou um dos grandes ídolos da equipe nos anos 90, e Nenê, que participou da reformulação da equipe ,após 2010, para se tornar uma das mais ricas da Europa.

Mas outros dois clubes também estão de olho na transferência de Alex Telles: o Grêmio e o Juventude. O alviverde de Caxias do Sul revelou o lateral esquerdo para o futebol e, assim, tem direito a 3% do valor da negociação do jogador, que gira em torno de 25 milhões de euros (quase R$ 145 milhões). Com isso, o Juventude pode embolsar R$ 3,5 milhões.

Alex Telles defendeu o Grêmio em 2013, antes de se transferir à Europa. Como também tem parte na formação do jogador, o tricolor do Rio Grande do Sul também tem direito a uma fatia de cerca de R$ 1 milhão. E no momento de crise que o futebol vive, qualquer dinheiro extra é muito bem-vindo.

Mas a equipe de Renato Gaúcho tem ainda uma outra questão para ficar de olho. Atrelada à negociação do lateral do Porto, pode estar a de Juninho Capixaba, também lateral esquerdo que pertence ao Grêmio.

A imprensa europeia especula que o jogador é um dos nomes observados pelo porto para substituir Alex Telles. O valor de Juninho Capixaba gira em torno de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 29 milhões).