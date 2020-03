A. Telles no Chelsea: brasileiro pode substituir... brasileiro

Depois de quatro anos no Porto, Alex Telles pode estar próximo de deixar o clube português: segundo informações da 'Goal', o Chelsea está interessado no jogador e poderia contratá-lo ao fim desta temporada de 2019-20...para substituir o também brasileiro Emerson Palmieri.

Tendo apenas Marcos Alonso e Palmieri, que não convenceram, como opções, a equipe londrina busca trazer novos nomes para a lateral-esquerda em 2020-21, tendo como grande sonho Ben Chilwell, do Leicester e da seleção inglesa. Caso o britânico não seja contratado, os 'Blues' tem Alex Telles como seu "plano B".

Assim, é bem possível que o Chelsea faça uma proposta pelo brasileiro: o Leicester, atual time de Chilwell, tem fama de ser um vendedor duro na queda (o Manchester United provou isto na última janela).

Com o Porto precisando vender, o lateral de 27 anos estaria disponível para o Chelsea por aproximadamente 40 milhões de euros, um valor menor do que Chilwell, mais jovem, já consolidado na Premier League e com contrato até 2024, deve custar aos cofres da equipe londrina.

Emerson Palmieri, longe do time titular desde janeiro, deve ser mais um brasileiro (Willian também está de malas prontas, pelo que se especula) a deixar o Chelsea no fim da temporada, já que o lateral tem propostas da Itália, país que defende desde 2017.

Caso a venda se confirmasse por este valor (40 milhões de epeluros), Alex Telles renderia - em cotações atuais - aproximadamente R$ 7,5 milhões ao Juventude e R$ 3,15 milhões ao Grêmio, times que defendeu no Brasil, pelo mecanismo do clube formador.