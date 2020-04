Alex Telles vibra com histórico no Porto: 'estou deixando uma marca muito grande'

Alex Telles é, sem dúvida, um dos grandes brasileiros do futebol português nos últimos anos. Na busca pelo bicampeonato nacional, o lateral-esquerdo tem sido fundamental para o sucesso do Porto, com assistências e também gols decisivos. Ainda assim, não coloca-se como o melhor jogador da posição no país.

"Não considero-me o melhor da liga portuguesa, porque admiro muito o trabalho de todos e aprecio o talento deles... mas posso dizer que a níveis estatísticos estou deixando uma marca muito grande na liga portuguesa. Com muita humildade e sacrifício", destacou Telles, à 'Goal'.

"Sempre fui um atleta que jogou com o coração. Entrego-me em todos os jogos e treinos. Aqui, em Portugal, encontro um clube que tem uma mística e uma paixão enorme, e isso fez com que sentisse-me parte do clube. Sinto-me um guerreiro dentro das quatro linhas", completou.

Temporada atrás de temporada cobiçado por clubes ingleses e franceses, em especial o Chelsea e o PSG, o lateral-esquerdo formado no Juventude e com passagens por Grêmio, Galatasaray e Inter de Milão também é alvo de análise frequente da seleção brasileira. Porém, a concorrência é fortíssima, principalmente com Alex Sandro, Renan Lodi, Marcelo e Filipe Luís.

"Venho constantemente buscando novamente esse sonho [de ser convocado], sei que tenho companheiros de altíssimo nível, e isso deixa-me mais exigente e preparado para evoluir todos os dias. Assim poderei estar novamente na lista", explicou.

Sobre o impacto do novo coronavírus no mundo e, consequentemente, no futebol português, Telles, de 27 anos, tem uma certeza: o mudar vai mudar com tudo isso.

"O povo português é fantástico. Moro no Porto desde 2016, sou muito feliz aqui. Sobre mudanças em relação ao Covid-19, acredito que o mundo irá mudar com tudo isso. Aliás, já está mudando", finalizou.