Alexandre Grasseli analisa derrota do Vasco para o Ceará. DUGOUT

Auxiliar técnico do Vasco, Alexandre Grasseli substituiu Ricardo Sá Pinto, que contraiu covid-19, na beira do campo na derrota do Vasco sobre o Ceará, por 4 a 1, em São Januário. Neste trecho da entrevista que ele concedeu após a partida, Grasselli comentou os fatores cruciais para a derrota em casa.